На Московском шоссе растянулась пробка на 6,2 км из-за нескольких ДТП

В Санкт-Петербурге инспекторы ДПС перекрыли автомобильное движение на одном из участков Московского шоссе, что привело к образованию заторов. Кадры снимают автомобилисты и делятся ими в Сети.

Пробка в Петербурге. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

«Весь КАД стоит, немножко пускают со стороны Москвы, но не более», — рассказал один из водителей. По его словам, он стоит на месте уже 20 минут, а пробка растянулась на 6,2 км.

По предварительной информации, сразу несколько ДТП привели к сложившейся ситуации. Обычно, чтобы преодолеть участок рядом с 3-го Бадаевским проездом и АЗС «Газпромнефть», водители тратят менее получаса. Сейчас время ожидания проезда достигло 60 минут.

