Фура упала с моста в Симферополе и пробила ж/д полотно, пострадал водитель
Обложка © Life.ru
Грузовой автомобиль упал с моста в центральной части Симферополя неподалёку от железнодорожного вокзала. По информации Главного управления МЧС по Республике Крым, транспортное средство пробило железнодорожное полотно, пути были обесточены.
«В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ», — сказано в заявлении ведомства.
Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель грузовика. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Подчёркивается, что сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте инцидента. К работам привлечены сотрудники Госавтоинспекции, администрации Симферополя Крымской железной дороги. Фуру планируют эвакуировать.
