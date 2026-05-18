В Москве привлекли к ответственности самокатчика, сбившего 9-летнюю девочку

В Москве оперативно установили водителя электросамоката, который сбил 9-летнюю девочку у Московского зоопарка и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

«Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка, оперативно вычислили и привлекли к ответственности», — рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, нарушителя помогли найти камеры ЦОДД и укрупнённые номера на средстве индивидуальной мобильности. В городе работают 375 таких комплексов, которые круглосуточно фиксируют передвижение СИМ.

Аккаунт пользователя уже навсегда заблокировали в сервисе проката. Материалы переданы прокуратуре Москвы, а в случае подтверждения вины ему может грозить не только основное наказание, но и штраф от оператора в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что в Москве парень на электросамокате на полной скорости наехал на девятилетнюю девочку прямо на тротуаре. Нарушитель тут же скрылся с места ЧП. Ребёнка с травмами доставили в больницу.