В Подмосковье столкнулись девять машин, пострадали пять человек

В Московской области столкнулись девять автомобилей. В ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошёл под Дмитровом. Грузовик Sitrak выехал на встречную полосу движения и спровоцировал аварию.

На место прибыла бригада медиков. Помощь понадобилась пяти пострадавшим, в том числе шестилетнему ребёнку. Всех доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, по которым грузовой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.