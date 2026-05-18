В Подмосковье столкнулись девять машин, пострадали пять человек
Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»
В Московской области столкнулись девять автомобилей. В ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент произошёл под Дмитровом. Грузовик Sitrak выехал на встречную полосу движения и спровоцировал аварию.
На место прибыла бригада медиков. Помощь понадобилась пяти пострадавшим, в том числе шестилетнему ребёнку. Всех доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, по которым грузовой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.