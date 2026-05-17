Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 17:28

Пациент пострадал в ДТП со скорой и легковушкой в Ленобласти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

ДТП случилось в 16:40 во Всеволожском районе — перед съездом на кольцевую автодорогу. По предварительным данным, в результате аварии пострадал пациент, находившийся внутри машины медиков. Его состояние сейчас уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Пассажира зажало в салоне легковушки после ДТП с автобусом в Крыму
Пассажира зажало в салоне легковушки после ДТП с автобусом в Крыму

Ранее в Дмитровском городском округе в Подмосковье грузовой автомобиль протаранил восемь легковых машин, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. Предварительная версия: водитель фуры потерял управление. Из-за этого произошла массовая авария. Четыре человека обратились к медикам.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar