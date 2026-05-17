Пациент пострадал в ДТП со скорой и легковушкой в Ленобласти

В Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

ДТП случилось в 16:40 во Всеволожском районе — перед съездом на кольцевую автодорогу. По предварительным данным, в результате аварии пострадал пациент, находившийся внутри машины медиков. Его состояние сейчас уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Ранее в Дмитровском городском округе в Подмосковье грузовой автомобиль протаранил восемь легковых машин, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. Предварительная версия: водитель фуры потерял управление. Из-за этого произошла массовая авария. Четыре человека обратились к медикам.