16 мая, 21:27

Пассажира зажало в салоне легковушки после ДТП с автобусом в Крыму

Обложка © MAX / МЧС Республики Крым

В субботу, 16 мая, на трассе в Бахчисарайском районе Крыма произошла авария с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и пассажирского автобуса ПАЗ «NEXT». В результате удара одного из пассажиров легковушки зажало в салоне машины. Об инциденте сообщили в республиканском управлении МЧС.

Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место, использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Как рассказали в ведомстве, спасателям удалось деблокировать пассажира, после чего его передали медработникам.

К месту ДТП также подъехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Помимо спасения пострадавшего, специалисты провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте происшествия.

Ранее в Дмитровском городском округе в Подмосковье грузовой автомобиль протаранил восемь легковых машин, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением. В результате массового ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека.

Виталий Приходько
