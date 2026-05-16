В Вологде байкер въехал в ограждение в зоне дорожных работ

В Вологде рядом с пересечением улиц Мира и Предтеченской мотоциклист врезался в дорожное ограждение, установленное на участке ремонта. Движение на данном участке было сокращено до двух полос.

Байкер врезался в ограждение.

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. Водитель мотоцикла не заметил препятствие и на скорости въехал в ограждение. После удара мужчину отбросило на дорогу. Байкер смог самостоятельно подняться, а прохожие помогли ему поставить транспортное средство на колёса.

