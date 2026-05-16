Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 20:13

В Вологде байкер въехал в ограждение в зоне дорожных работ

В Вологде рядом с пересечением улиц Мира и Предтеченской мотоциклист врезался в дорожное ограждение, установленное на участке ремонта. Движение на данном участке было сокращено до двух полос.

Байкер врезался в ограждение. Видео © VK / Интернет-провайдер Baza.net | Вологда

Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. Водитель мотоцикла не заметил препятствие и на скорости въехал в ограждение. После удара мужчину отбросило на дорогу. Байкер смог самостоятельно подняться, а прохожие помогли ему поставить транспортное средство на колёса.

В Москве двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем
В Москве двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем

Ранее в Дмитровском городском округе в Подмосковье грузовой автомобиль протаранил восемь легковых машин, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением. В результате массового ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © VK / Интернет-провайдер Baza.net | Вологда

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar