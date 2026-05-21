Миллиардер Михаил Смирнов разбился насмерть на байке в лобовом ДТП в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области в смертельном ДТП погиб петербургский предприниматель, миллиардер Михаил Смирнов, известный на рынке бункеровки и топливного бизнеса. Ужасающие кадры с места трагедии появились в местном паблике Мотосолидарность ДТП.

Авария произошла днём 20 мая на трассе возле посёлка Мичуринское. По предварительным данным, Смирнов ехал на мотоцикле Triumph Bonneville T120, не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval.

Бизнесмен был в полной экипировке, однако от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Через месяц ему должно было исполниться 54 года.

Имя Михаила Смирнова связывали с «Балтийской топливной компанией» — одним из крупнейших игроков на рынке бункеровки судов на Северо-Западе. Холдинг занимался заправкой судов, перевалкой нефтепродуктов и ликвидацией аварийных разливов нефти в российских портах. Смирнова также представляли как бывшего руководителя дирекции по корпоративным вопросам Банк «Санкт-Петербург». В разные годы он был совладельцем ООО «Нева Ойл», председателем совета директоров БТК и работал в финансовых структурах Петербурга.

