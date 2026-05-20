33-летний российский чиновник и футболист разбился насмерть на отдыхе в Турции

Заместитель главы администрации по социальным вопросам — начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры городского округа Светлый Иван Косенко ушёл из жизни. О его смерти сообщили в Министерстве спорта Калининградской области.

«Трагически погиб Иван Косенко. Заместитель главы администрации Светлого по социальным вопросам, начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры стал олицетворением светловского спорта», — говорится в сообщении ведомства.

В Минспорта отметили, что Косенко был капитаном сборной округа по футболу, одним из сильнейших атлетов, успешным спортивным функционером и человеком, который многое сделал для развития спорта в регионе. Также подчеркивается, что вместе со своей командой он выигрывал и реализовывал крупные гранты на развитие детского футбола, а также активно участвовал в укреплении статуса Светлого как одного из центров калининградского спорта.

«Выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто знал этого человека лично. Это невосполнимая потеря», — добавили в министерстве.

Как уточнили в Калининградской областной федерации футбола, Иван Косенко погиб во время отдыха в результате несчастного случая. По данным The Voice mag, 19 мая он разбился на квадроцикле в Турции. У него остались жена и двое детей. О времени и месте прощания сообщат позже.

