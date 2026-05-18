Умер художник Юрий Устинов, создавший декорации к сериалу «Мастер и Маргарита»

На 73-м году жизни ушёл из жизни выдающийся художник театра и кино Юрий Устинов. Об этом сообщила Российская академия художеств (РАХ), разместив некролог на официальном сайте.

«Российская академия художеств понесла тяжёлую утрату. 17 мая 2026 года завершил свой земной путь один из самых известных современных художников театра и кино, академик Отделения театрального и кинодекорационного искусства Юрий Семёнович Устинов (1954–2026)», — говорится в сообщении РАХ.

Юрий Устинов оставил заметный след в искусстве, создавая яркие сценические образы и художественные решения. Его персональные выставки проходили на крупнейших площадках страны, а работы представлены в музеях России и за рубежом. Среди значимых постановок — балет «Жизель» Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана и опера «Опричник» Петра Чайковского в Большом театре.

Кроме сценического искусства, Устинов работал в кино и на телевидении, создавая художественные решения для фильмов и сериалов: «Застава Жилина», «Мастер и Маргарита», «Чёрные волки», «Снайперы», «Гамлет». Его творчество сочетало мастерство визуального образа и глубокое понимание драматургии, что принесло ему признание зрителей и коллег.

