Заслуженная артистка России Наталия Киндинова умерла на 88-м году жизни

Заслуженная артистка России Наталия Киндинова ушла из жизни на 88-м году. О смерти актрисы, профессора и театрального педагога сообщило руководство Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

«Коллектив и выпускники Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина с глубоким прискорбием извещают о том, что 12 мая 2026 года на 88-м году жизни не стало заслуженной артистки Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В 1960-м она окончила Щепкинское училище, где занималась в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР В. И. Цыганкова. После выпуска Киндинова работала в Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, театре на Малой Бронной и Московском ТЮЗе. Также актриса снималась в кино.

С 1995 года Наталия Киндинова преподавала в Щепкинском училище. За годы педагогической работы она поставила множество дипломных спектаклей и воспитала целую плеяду артистов театра и кино. Для многих учеников она стала не просто наставником, а «театральной мамой» — строгим, мудрым и любящим человеком.

Коллеги и выпускники отметили её преданность профессии, жизненную энергию, душевную щедрость и высокий нравственный пример. В училище подчеркнули, что память о Наталии Киндиновой сохранится в сердцах её учеников, коллег и поклонников.

