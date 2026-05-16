Певица Резеда Кадырова умерла от тяжёлой болезни вслед за мужем

Татарская культура понесла невосполнимую утрату. На 66-м году жизни скончалась заслуженная артистка Татарстана Резеда Кадырова. Об этом сообщает издание «Матбугат.ру».

Больше пяти лет знаменитость мужественно сражалась с тяжёлым недугом. В январе этого года случилась ещё одна трагедия — ушёл из жизни её супруг Данис. Место и время прощания с артисткой объявят дополнительно.

Кадырова родилась 22 апреля 1961 года в деревне Уразбахтино. Окончив филфак Казанского университета, она работала в школе учителем и завучем. Именно драматург Туфан Миннуллин разглядел в ней певческий талант и посоветовал заняться музыкой профессионально.

Особым успехом у публики пользовались её песни на родном языке: «Шәмдәлләр», «Әнием миләше» и «Мәхәббәт җимешләре». Её мелодичный голос и искренняя манера исполнения навсегда останутся в сердцах поклонников. Прощание с народной любимицей, вероятно, соберёт тысячи скорбящих. Репертуар Кадыровой продолжит звучать на татарской эстраде.

