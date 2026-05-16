Умер сыгравший Ватсона в «Шерлоке Холмсе» актёр Дэвид Бёрк

Скончался британский актёр Дэвид Бёрк. Он известен по роли доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса» 1980-х годов. Артист умер в возрасте 91 года. О его смерти сообщило издание The Sun. Причину смерти не назвали.

«Звезда скончалась 10 мая, подтвердил в пятницу его агент», — указано в публикации.

Дэвид Бёрк родился в 1934 году в Ливерпуле. В 1960 году он окончил Королевскую академию драматического искусства. После выпуска актёр начал выступать на сцене. Он работал в Бристольском театре «Олд Вик» и Королевском театре «Лицеум». Бёрк также играл в составе Королевской шекспировской компании и Национального театра. У актёра остались жена Анна Калдер-Маршалл и сын Том Бёрк.

Всего он снялся почти в 80 фильмах. Зрители запомнили его по лентам «Полиция Ривьеры» 1965 года, «Мушкетёры» 2014 года и «Диксон из Док Грин» 1955 года. Актёр исполнил роль Ватсона в сериале BBC «Шерлок Холмс» 1964 года. Наибольшую известность ему принёс сериал «Приключения Шерлока Холмса» 1984 года.

Ранее в США умер актёр Дональд Гибб. Зрители знают его по фильмам «Месть придурков» и «Кровавый спорт». Гибб скончался в своём доме в Техасе. Рядом с ним находились близкие люди. Причиной смерти стали обострившиеся хронические проблемы со здоровьем.