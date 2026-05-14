В 42 года умер победитель первого ЧМ по рукопашному бою Дериглазов

Спортивное сообщество Курской области и вся Россия понесли тяжёлую утрату. На 43-м году жизни скоропостижно скончался Виталий Дериглазов – человек, который вошёл в историю как триумфатор первого в мире чемпионата по рукопашному бою.

Трагическое известие подтвердили в администрации Курской области, опубликовав краткое сообщение в официальном телеграм-канале. Причина смерти не раскрывается, близкие и друзья уже выразили соболезнования.

«Скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов», – говорится в некрологе.

Виталий прославился в 2011 году, когда одержал победу на первом чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории до 90 килограммов. Этот титул стал главным в его карьере, но далеко не единственным. Помимо мирового золота, в активе Дериглазова была бронзовая награда чемпионата России по боевому самбо 2008 года. Он был настоящим мастером своего дела – универсальным бойцом, способным работать в разных стилях.

Друзья и коллеги вспоминают Виталия как сильного духом человека, который всегда шёл к победе до конца. Его внезапный уход – невосполнимая потеря для российского спорта, особенно для курской школы единоборств, которой он отдал годы своей жизни.

