Звезда «Кровавого спорта» Дональд Гибб умер в США

Американский актёр Дональд Гибб, известный по фильмам «Месть придурков» и «Кровавый спорт», умер в США в возрасте 71 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сына артиста.

По данным портала, Гибб скончался 12 мая в своём доме в Техасе в окружении близких. Причиной смерти стали обострившиеся хронические проблемы со здоровьем.

Наибольшую известность актёру принесла роль Огра в комедии «Месть придурков». Также зрители помнят его по образу Джексона в «Кровавом спорте». Кроме того, Гибб снимался в «Хэнкоке», «Секретных материалах» и других проектах.

