Звезда «Кровавого спорта» Дональд Гибб умер в США

Обложка © Getty Images / Bobby Bank

Американский актёр Дональд Гибб, известный по фильмам «Месть придурков» и «Кровавый спорт», умер в США в возрасте 71 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сына артиста.

По данным портала, Гибб скончался 12 мая в своём доме в Техасе в окружении близких. Причиной смерти стали обострившиеся хронические проблемы со здоровьем.

Наибольшую известность актёру принесла роль Огра в комедии «Месть придурков». Также зрители помнят его по образу Джексона в «Кровавом спорте». Кроме того, Гибб снимался в «Хэнкоке», «Секретных материалах» и других проектах.

Ранее сообщалось о смерти актёра театра и кино Вадима Александрова. Артист ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Зрителям он был известен по ролям в сериалах «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Моя прекрасная няня» и «Воронины».

