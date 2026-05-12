Сценарист «Склифосовского» Терентьева умерла в 45 лет из-за осложнений диабета

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Юлия Терентьева

Сценарист сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева умерла в больнице Севастополя. Ей было 45 лет. По данным её окружения, причиной стали осложнения на фоне диабета. Последнее время Терентьева тяжело болела. Об этом пишет ТАСС.

«Она долго болела, у неё был диабет. Уже почки отказали, последнее время была на диализе», — сообщил источник.

Юлия Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Наибольшую известность ей принесла работа над российскими телесериалами. Среди её проектов — «Склифосовский» и «Пёс». Прощание с ней состоится в пятницу в 11:30 на кладбище в районе Балаклавского шоссе.

Правнучка Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет
Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра театра и кино Вадима Александрова, известного зрителям по сериалам «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Ему было 86 лет.

Полина Никифорова
