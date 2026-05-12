Сценарист «Склифосовского» Терентьева умерла в 45 лет из-за осложнений диабета
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Юлия Терентьева
Сценарист сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева умерла в больнице Севастополя. Ей было 45 лет. По данным её окружения, причиной стали осложнения на фоне диабета. Последнее время Терентьева тяжело болела. Об этом пишет ТАСС.
«Она долго болела, у неё был диабет. Уже почки отказали, последнее время была на диализе», — сообщил источник.
Юлия Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Наибольшую известность ей принесла работа над российскими телесериалами. Среди её проектов — «Склифосовский» и «Пёс». Прощание с ней состоится в пятницу в 11:30 на кладбище в районе Балаклавского шоссе.
