Умер актёр «Папиных дочек» и «Солдатов» Вадим Александров

8 мая умер актёр театра и кино Вадим Александров, известный зрителям по сериалам «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Ему было 86 лет.

Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962 году он окончил училище имени Щепкина, служил в Центральном детском театре, а позже — в Театре-студии под руководством Олега Табакова.

В кино актёр начал сниматься с 1967 года. В его фильмографии — 147 проектов, включая такие картины, как «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Мы из джаза». В 1994 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

