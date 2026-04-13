Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 12:21

«Не буду скрывать»: Звезда «Папиных дочек» выступила с заявлением после слухов о свадьбе

Мирослава Карпович назвала фейком слухи о своей свадьбе

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», опровергла слухи о своей свадьбе. В беседе с Муз-ТВ она назвала новости выдумкой.

«Это фейк. Если я выйду замуж, то первая об этом сообщу, не буду скрывать и с радостью поделюсь информацией лично», — прокомментировала ситуацию артистка.

Ранее в интернете распространилась информация, что Карпович выходит замуж за партнёра по спектаклю. Якобы артистка подтвердила это в соцсетях, однако позже выяснилось, что она никаких заявлений не делала. Источником слухов, предположительно, стал фан-аккаунт знаменитости.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мирослава Карпович
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar