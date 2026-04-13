«Не буду скрывать»: Звезда «Папиных дочек» выступила с заявлением после слухов о свадьбе

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», опровергла слухи о своей свадьбе. В беседе с Муз-ТВ она назвала новости выдумкой.

«Это фейк. Если я выйду замуж, то первая об этом сообщу, не буду скрывать и с радостью поделюсь информацией лично», — прокомментировала ситуацию артистка.

Ранее в интернете распространилась информация, что Карпович выходит замуж за партнёра по спектаклю. Якобы артистка подтвердила это в соцсетях, однако позже выяснилось, что она никаких заявлений не делала. Источником слухов, предположительно, стал фан-аккаунт знаменитости.

