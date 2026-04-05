Вдова основателя Playboy, которая выглядела его внучкой, вышла замуж

Вдова основателя культового журнала Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис снова вышла замуж. Избранником 38-летней модели стал гавайский бизнесмен Джеймс Уорд, сообщает People.

Торжество прошло вдали от всеобщего внимания — на тихом острове Аитутаки, который входит в состав архипелага Кука. Пара сознательно отказалась от пышного торжества в пользу камерной и почти уединённой церемонии.

«Мы выбрали острова Кука из-за их удалённости… нам показалось, что это идеальное место для начала этой главы нашей жизни», — поделилась Кристал.

Для важного дня невеста выбрала романтичное платье, расшитое кристаллами Сваровски, вдохновляясь образами сказочных принцесс. Само торжество получилось максимально личным и душевным — без звёздных гостей и светской помпы.

Новый избранник Харрис организует приключенческие и фототуры. Их роман начался в 2024 году, и, по признанию модели, именно Джеймс помог ей заново почувствовать радость жизни после тяжёлой утраты.

Напомним, Кристал была замужем за Хефнером с 2012 года до его смерти в 2017-м. Разница в возрасте пары тогда вызывала огромный резонанс: невесте было 26 лет, а жениху — 86.

Ранее Life.ru писал, что русская мошенница Анна Делви снялась в откровенном наряде для журнала Playboy. На кадрах она позирует на фоне металлического ограждения в вызывающем наряде: прозрачная майка, сквозь которую отчётливо виден бюстгальтер, и расстёгнутые кожаные брюки, из-под которых выглядывают трусы. Образ дополнили яркий макияж, уложенные локонами волосы и кожаные перчатки.