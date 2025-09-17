Владимир Путин
16 сентября, 21:20

Обвиняемый в мошенничестве бывший главред российского Playboy Ляпоров ушёл на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Тверском суде Москвы, где рассматривается уголовное дело.

«Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны», — уточнили в суде.

Ляпорову было предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, он, представляясь инвестором компаний Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC), похищал денежные средства граждан.

Ранее уральский бизнесмен Сергей Горшунов, обвиняемый в причастности к расправе над местным олигархом, выразил желание заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на СВО. В настоящее время Горшунов находится на стационарном лечении в Запорожской области, куда он доставлял гуманитарную помощь. Судья удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о принудительной доставке бизнесмена в суд.

