9 сентября, 10:06

Обвинённый в расправе над олигархом уральский бизнесмен попросился на СВО

Адвокат бизнесмена Горшунова сообщил о его желании отправиться на СВО

Сергей Горшунов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Сергей Горшунов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Сергей Горшунов, фигурант уголовного дела и бывший участник екатеринбургской ОПГ «Центр», намерен заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону спецоперации. Такое заявление в Кировском райсуде Екатеринбурга сделал его адвокат.

Защитник сообщил, что его клиент в настоящее время находится в стационаре в Запорожской области, куда он ранее доставлял гуманитарный груз. Потерпевшая сторона потребовала принудительной доставки Горшунова в суд, заявив, что его изначально не следовало отпускать под подписку о невыезде.

«Позвонил мне в выходные, сказал, что он заболел. Он сейчас в стационаре в Запорожской области. Он туда возил гуманитарную помощь. Он там собирается заключить контракт с МО РФ», — приводит слова адвоката URA.ru.

Судья удовлетворила ходатайство потерпевших, постановив обеспечить принудительную доставку подсудимого. В решении было указано, что суду не были предоставлены никакие документальные доказательства нахождения Горшунова в медицинском учреждении или его намерений заключить контракт с военным ведомством.

Напомним, 53-летний Сергей Горшунов обвиняется в умышленном убийстве главы «Европейско-азиатской компании» Виктора Терняка. По версии следствия, в период с 1989 по 1992 годы подозреваемый состоял в ОПГ, устранявшей конкурентов.

