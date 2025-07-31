Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 09:53

Миллионера Горбунова обвинили в расправе над олигархом

Миллионер и авторитет Горшунов обвиняется в убийстве уральского олигарха Терняка

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Обложка © ТАСС / Илья Московец

Прокуратура Свердловской области завершила дело об убийстве Виктора Терняка, президента компании «Европейско-азиатская компания». Обвиняемый — 53-летний миллионер Сергей Горшунов. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек.

Следствие считает, что с 1989 по 1992 год Горшунов был частью вооружённой группы, которая нападала на людей и организации, а также убивала. Лидеры этой группировки решили убрать конкурентов, с которыми Терняк собирался сотрудничать.

8 сентября 1992 года Горшунов пришёл к дому Терняка с пистолетом. Когда Виктор сел в машину с водителем и охранником, миллионер подошёл и выстрелил в него не менее пяти раз, в результате чего его конкурент погиб. После этого он попытался застрелить охранника и водителя, выстрелив в них, но им удалось убежать. Теперь дело передано в суд.

На Урале задержали криминального авторитета и экс-депутата, державшего в страхе весь Дегтярск
На Урале задержали криминального авторитета и экс-депутата, державшего в страхе весь Дегтярск

Ранее сообщалось о задержании в Новой Москве 53-летнего Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Лёха Московский. Операцию проводили сотрудники МВД и ФСБ России. Также в Нижнем Новгороде были задержаны 18 членов преступной группы, связанной с Ивановым.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar