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3 августа, 09:51

Осуждённый за взятки в 28 млн экс-генерал Росгвардии отправился на СВО

Mash: Экс-генерал Росгвардии Вадим Драгомирецкий отправился в зону СВО

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий отправился на СВО. Как сообщает Mash, он был приговорён к девяти годам лишения свободы из-за взятки в размере 19 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала, из всех фигурантов, проходящих по этому делу, он единственный, кто принял решение служить в зоне боевых действий. Выяснилось, что его адвокат подал данное прошение ещё до приговора. Ходатайство было одобрено. На данный момент он выполняет боевые задачи.

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Напомним, об уголовном преследовании Вадима Драгомирецкого стало известно в марте 2023 года. Позднее силовика обвинили в получении многомиллионной взятки, а также превышении полномочий. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, генерал-майор мог получить откаты от компании-подрядчика при ремонте одной из воинских частей в Подмосковье.

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Юлия Сафиулина
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