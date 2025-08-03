Осуждённый за взятки в 28 млн экс-генерал Росгвардии отправился на СВО
Mash: Экс-генерал Росгвардии Вадим Драгомирецкий отправился в зону СВО
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий отправился на СВО. Как сообщает Mash, он был приговорён к девяти годам лишения свободы из-за взятки в размере 19 миллионов рублей.
По данным телеграм-канала, из всех фигурантов, проходящих по этому делу, он единственный, кто принял решение служить в зоне боевых действий. Выяснилось, что его адвокат подал данное прошение ещё до приговора. Ходатайство было одобрено. На данный момент он выполняет боевые задачи.
Напомним, об уголовном преследовании Вадима Драгомирецкого стало известно в марте 2023 года. Позднее силовика обвинили в получении многомиллионной взятки, а также превышении полномочий. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, генерал-майор мог получить откаты от компании-подрядчика при ремонте одной из воинских частей в Подмосковье.