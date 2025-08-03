Осуждённый за взятки в 28 млн экс-генерал Росгвардии отправился на СВО

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий отправился на СВО. Как сообщает Mash, он был приговорён к девяти годам лишения свободы из-за взятки в размере 19 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала, из всех фигурантов, проходящих по этому делу, он единственный, кто принял решение служить в зоне боевых действий. Выяснилось, что его адвокат подал данное прошение ещё до приговора. Ходатайство было одобрено. На данный момент он выполняет боевые задачи.