Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров отправлен в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение в коррупции, а именно в получении особо крупной взятки, за что предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Информация об этом поступила от пресс-службы судов столицы.

Егоров в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.