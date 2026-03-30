Русская мошенница Анна Делви снялась в откровенном наряде для журнала Playboy

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, стала героиней откровенной фотосессии для французской версии журнала Playboy. Снимки аферистка, известная под псевдонимом Анна Делви, опубликовала у себя в соцсетях.

На кадрах Сорокина позирует на фоне металлического ограждения в вызывающем наряде: прозрачная майка, сквозь которую отчётливо виден бюстгальтер, и расстёгнутые кожаные брюки, из-под которых выглядывают трусы. Образ дополнили яркий макияж, уложенные локонами волосы и кожаные перчатки.

Сорокина была осуждена в США за кражу и мошенничество. В 2019 году она получила срок от 4 до 12 лет лишения свободы. Прикидываясь богатой наследницей, она обманывала банки, отели и знакомых, выманивая деньги на роскошную жизнь. Её история легла в основу популярного сериала «Изобретая Анну». После освобождения из тюрьмы в 2021 году Сорокина продолжила привлекать внимание публики, оставаясь под надзором иммиграционных властей США.

