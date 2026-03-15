Ирина Шейк обнажилась для обложки французского Harper's Bazaar

40-летняя российская топ-модель Ирина Шейк стала героиней майского номера французского Harper's Bazaar. Муза итальянского модельера Рикардо Тиши украсила обложку глянца и снялась в необычном фотосете.

Ирина позировала в свободной юбке с обнажённой грудью, лишь слегка прикрытой символическими цветами. Стилисты создали для неё образ «весеннего обострения»: волосы уложили в небрежную растрёпанную причёску. Акцент в макияже сделали на глазах с яркими насыщенными стрелками, а брови визажисты замаскировали, сделав их едва заметными.

Шейк примерила несколько фантазийных нарядов ярких оттенков, а на некоторых кадрах её лицо скрывала «цветочная» маска.

«Искусство во всех его формах!» — подписала кадры модель в соцсетях.

«Ну богиня!» — оценила снимки телеведущая Виктория Боня.

