Оксана Самойлова поразила Париж своим «голым» платьем

Модель и предпринимательница Оксана Самойлова посетила показ коллекции дизайнера Рика Оуэнса в Париже, выбрав для выхода в свет максимально откровенный наряд. Фотографиями с мероприятия знаменитость поделилась в своём аккаунте в социальной сети.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @samoylovaoxana

После того как Оксана объявила о решении развестись с рэпером Джиганом, она стала вести себя намного свободнее и чаще экспериментировать с образами. На кадрах, снятых на парижских улицах, Самойлова предстала в платье кремового цвета из прозрачной ткани, сквозь которую отчётливо просматривалось нижнее бельё.

Подписчики звезды не прошли мимо столь смелого лука и тут же принялись обсуждать его в комментариях. Многие пользователи сравнивали стиль Самойловой с нарядами западных знаменитостей, известных своей любовью к провокационному внешнему виду — Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори. Однако не все слова в адрес блогера были лестными. Часть поклонников выразила мнение, что такой внешний вид для матери четверых детей неприемлем, а Оксана после подачи на развод катится вниз по наклонной.

Ранее Самойлова показала подписчикам свежие кадры из отпуска в Африке. На видео, снятом у водоёма на фоне пальм, 37-летняя мать четверых детей предстала в черном мини-бикини с собранными волосами и без макияжа. Поклонники обратили внимание на естественность образа и подтянутую фигуру предпринимательницы.