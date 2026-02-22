Оксана Самойлова похвасталась стройной фигурой и бронзовым загаром в мини-бикини

37-летняя блогер и предприниматель Оксана Самойлова отправилась в отпуск в Африку вместе с детьми и опубликовала новое видео из поездки. На кадрах она позирует на фоне пальм и водоёма в чёрном мини-бикини.

Оксана Самойлова на отдыхе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Samoylovaoxana

Самойлова появилась перед камерой с собранными волосами и без макияжа. Подписчики отметили её естественный образ и подтянутую фигуру — особенно учитывая, что блогер воспитывает четверых детей.

Напомним, что ранее Самойлову раскритиковали за эту поездку в Африку. Блогерша поделилась восторженными кадрами с зебрами и львами, отметив, что они вели себя абсолютно спокойно. Однако публикация вызвала волну недоверия. Подписчики заподозрили, что снимки сгенерированы нейросетью.