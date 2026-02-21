Самойлову раскритиковали за поездку в Африку в подарок сыну и заподозрили в использовании ИИ

Блогерша Оксана Самойлова устроила сыну Давиду необычный подарок на день рождения — поездку в Африку. Семья остановилась в отеле, на территории которого свободно гуляют дикие животные. Блогерша поделилась восторженными кадрами с зебрами и львами, отметив, что они вели себя абсолютно спокойно.

«Это просто шок. Мы трогали зебр, буйволов, львов, антилоп, жирафов», — написала она в соцсетях.

Сын блогерши Самойловой Давид. Фото © Telegram / Samoylovaoxana

Однако публикация вызвала волну недоверия. Подписчики заподозрили, что снимки сгенерированы нейросетью. «Ну, точно взломали», «ИИ 100%, на фото со львом очень видно», — комментировали фолловеры.

Самойлова в Африке. Фото © Telegram / Samoylovaoxana

Самойловой пришлось оправдываться. Она заверила, что искусственный интеллект не причастен к созданию кадров.

Самойлова с детьми в Африке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Но и это не остановило критику. Подписчики предположили, что животных накачали снотворным, чтобы они вели себя смирно.

«Очень жаль животных, ради того чтобы вы их трогали, им вкалывают снотворное», «Накачали бедных животных!» — возмутились пользователи.

Ранее суд отказал блогерше Оксане Самойловой в удовлетворении иска о расторжении брака с рэпером Джиганом. После этого началось отдельное судебное разбирательство, связанное с брачным договором супругов.