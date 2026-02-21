Самойлову раскритиковали за поездку в Африку в подарок сыну и заподозрили в использовании ИИ
Самойлова в Африке. Обложка © Telegram / Samoylovaoxana
Блогерша Оксана Самойлова устроила сыну Давиду необычный подарок на день рождения — поездку в Африку. Семья остановилась в отеле, на территории которого свободно гуляют дикие животные. Блогерша поделилась восторженными кадрами с зебрами и львами, отметив, что они вели себя абсолютно спокойно.
«Это просто шок. Мы трогали зебр, буйволов, львов, антилоп, жирафов», — написала она в соцсетях.
Сын блогерши Самойловой Давид. Фото © Telegram / Samoylovaoxana
Однако публикация вызвала волну недоверия. Подписчики заподозрили, что снимки сгенерированы нейросетью. «Ну, точно взломали», «ИИ 100%, на фото со львом очень видно», — комментировали фолловеры.
Самойлова в Африке. Фото © Telegram / Samoylovaoxana
Самойловой пришлось оправдываться. Она заверила, что искусственный интеллект не причастен к созданию кадров.
Самойлова с детьми в Африке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Но и это не остановило критику. Подписчики предположили, что животных накачали снотворным, чтобы они вели себя смирно.
«Очень жаль животных, ради того чтобы вы их трогали, им вкалывают снотворное», «Накачали бедных животных!» — возмутились пользователи.
Ранее суд отказал блогерше Оксане Самойловой в удовлетворении иска о расторжении брака с рэпером Джиганом. После этого началось отдельное судебное разбирательство, связанное с брачным договором супругов.
