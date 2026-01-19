Суд отказал Самойловой в разводе с Джиганом и начал дело о брачном договоре
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Суд не удовлетворил иск блогерши Оксаны Самойловой о расторжении брака с рэпером Джиганом. Началось дело о брачном договоре. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Рэпер подал отдельный иск об оспаривании брачного договора 2020 года, заключённого во время его лечения в реабилитационном центре, по которому всё совместное имущество в случае развода должно отойти Самойловой.
Напомним, изначально Самойлова подала заявление о разводе в октябре 2025 года, и суд предоставил сторонам трёхмесячный срок для попытки сохранить семью. Однако, как сообщается, усилия Джигана не увенчались успехом. На последнее заседание явились только представители сторон.
У пары четверо детей. Старшая дочь, Ариела, родилась в 2011 году. Сам брак был официально зарегистрирован 12 декабря 2012 года. Позже в семье родились ещё две девочки — Лея и Майя, а также мальчик Давид.
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