Суд отказал Самойловой в разводе с Джиганом и начал дело о брачном договоре

Суд не удовлетворил иск блогерши Оксаны Самойловой о расторжении брака с рэпером Джиганом. Началось дело о брачном договоре. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Рэпер подал отдельный иск об оспаривании брачного договора 2020 года, заключённого во время его лечения в реабилитационном центре, по которому всё совместное имущество в случае развода должно отойти Самойловой.

У пары четверо детей. Старшая дочь, Ариела, родилась в 2011 году. Сам брак был официально зарегистрирован 12 декабря 2012 года. Позже в семье родились ещё две девочки — Лея и Майя, а также мальчик Давид.