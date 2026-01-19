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Регион
Опубликовано 19 января, 17:24

Суд отказал Самойловой в разводе с Джиганом и начал дело о брачном договоре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Суд не удовлетворил иск блогерши Оксаны Самойловой о расторжении брака с рэпером Джиганом. Началось дело о брачном договоре. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Рэпер подал отдельный иск об оспаривании брачного договора 2020 года, заключённого во время его лечения в реабилитационном центре, по которому всё совместное имущество в случае развода должно отойти Самойловой.

Оксана Самойлова заявила, что ей нужен парень помоложе, чем скуф Джиган
Оксана Самойлова заявила, что ей нужен парень помоложе, чем скуф Джиган

Напомним, изначально Самойлова подала заявление о разводе в октябре 2025 года, и суд предоставил сторонам трёхмесячный срок для попытки сохранить семью. Однако, как сообщается, усилия Джигана не увенчались успехом. На последнее заседание явились только представители сторон.

У пары четверо детей. Старшая дочь, Ариела, родилась в 2011 году. Сам брак был официально зарегистрирован 12 декабря 2012 года. Позже в семье родились ещё две девочки — Лея и Майя, а также мальчик Давид.

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Анастасия Никонорова
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