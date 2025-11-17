Россия и США
17 ноября, 07:44

Джиган подал ходатайство о примирении с Самойловой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова приехала в суд на заседание по расторжению брака, сообщает корреспондент Life.ru. Музыкант тем временем подал официальное ходатайство о примирении, которое рассмотрят сегодня.

Оксана Самойлова приехала в суд. Видео © Life.ru

Самойлова не стала отвечать на вопросы журналистов, пообещав пообщаться с ними после заседания. Джиган пока в суд не прибыл.

Напомним, суд 28 октября начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона рэпера запросила три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака. Пара поженилась в 2012 году, в браке родились четверо детей.

