Джиган подал ходатайство о примирении с Самойловой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова приехала в суд на заседание по расторжению брака, сообщает корреспондент Life.ru. Музыкант тем временем подал официальное ходатайство о примирении, которое рассмотрят сегодня.
Оксана Самойлова приехала в суд. Видео © Life.ru
Самойлова не стала отвечать на вопросы журналистов, пообещав пообщаться с ними после заседания. Джиган пока в суд не прибыл.
Напомним, суд 28 октября начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона рэпера запросила три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака. Пара поженилась в 2012 году, в браке родились четверо детей.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.