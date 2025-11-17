Джиган подал ходатайство о примирении с Самойловой

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова приехала в суд на заседание по расторжению брака, сообщает корреспондент Life.ru. Музыкант тем временем подал официальное ходатайство о примирении, которое рассмотрят сегодня.

Оксана Самойлова приехала в суд. Видео © Life.ru

Самойлова не стала отвечать на вопросы журналистов, пообещав пообщаться с ними после заседания. Джиган пока в суд не прибыл.