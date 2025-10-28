SHOT публикует первые кадры из суда, где рассматривают развод Оксаны Самойловой и Джигана

Сегодня в суде рассматривается дело о расторжении брака блогерши Оксаны Самойловой и певца Джигана. SHOT публикует эксклюзивные кадры с места.

Оксана Самойлова в суде. Видео © Telegram / SHOT

В суд уже пришла Оксана Самойлова: она одета в чёрное пальто, такого же цвета рубашку и очки. Джигана на суде нет.