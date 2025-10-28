Россия и США
28 октября, 11:22

SHOT публикует первые кадры из суда, где рассматривают развод Оксаны Самойловой и Джигана

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Сегодня в суде рассматривается дело о расторжении брака блогерши Оксаны Самойловой и певца Джигана. SHOT публикует эксклюзивные кадры с места.

Оксана Самойлова в суде. Видео © Telegram / SHOT

В суд уже пришла Оксана Самойлова: она одета в чёрное пальто, такого же цвета рубашку и очки. Джигана на суде нет.

«Вокруг молодые девочки»: Продюсер отреагировал на возможное расставание Джигана с Самойловой
Напомним, Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся после 13 лет совместной жизни. Заявление супруги оформили 6 октября. Оксана значится как истец. При этом ещё на Новый год семья анонсировала планы, включающие рождение пятого ребёнка.

