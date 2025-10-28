Джиган запросил в суде три месяца на примирение с Самойловой

Сторона ответчика по делу о разводе рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой запросила у суда срок на примирение. Такая процедура предусмотрена законом перед вынесением решения о расторжении брака. Об этом Life.ru рассказал адвокат музыканта. Напомним, что ответчиком в данном деле выступает певец.

Сторона Джигана попросила суд дать время на примирение с Самойловой. Видео © Life.ru

«Мы заявили ходатайство о закрытии процесса, сторона ответчика (Джигана — Прим.Life.ru) заявила ходатайство о сроке на примирение. Это такая законная процедура, прежде чем принять решение о разводе, суд может дать сторонам сроки на примирение. Но в трёх местах, если я не ошибаюсь, возможно суд именно таким образом поступит. Это была просьба со стороны ответчика», — пояснил адвокат.

Суд может предоставить сторонам время на попытку примирения перед тем, как принять окончательное решение о разводе. По его словам, такая практика встречается часто и полностью соответствует процедуре.