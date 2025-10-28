Рэпер Джиган проигнорировал первое заседание суда по бракоразводному процессу с Оксаной Самойловой. Вместе с этим блогерша заявила, что была готова к такому развитию событий и рассказала, что не виделась с мужем с 20 сентября.

Джиган не пришёл на заседание по разводу с Самойловой, но она была к этому готова. Видео © Telegram / SHOT

«Мне он не сказал, что он не придёт, но я предполагала, что он не придёт. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября», — рассказала Оксана журналистам.

Самойлова также отметила, что график общения детей с обоими родителями остаётся гибким, и они могут видеться с отцом и матерью по собственному желанию.

Кроме того, Самойлова заявила, что не испытывает особого беспокойства по поводу недавней компрометации своего аккаунта в социальной сети, насчитывающего 16 миллионов подписчиков. По её словам, она предпочитает просто наблюдать за тем, как мошенники разыгрывают некий «фейк-сериал» на её странице. В качестве примеров она привела вымышленные новости о якобы попадании Джигана в дорожно-транспортное происшествие и о беременности их 14-летней дочери. В заключение Оксана настоятельно посоветовала подписчикам не переводить никаких денежных средств на аккаунт, захваченный злоумышленниками.

Адвокаты супругов, в свою очередь, заверили, что не стоит ожидать громкого скандала, поскольку пара намерена оформить развод мирным путем. Вопросы, касающиеся раздела имущества и выплаты алиментов, на данный момент не обсуждаются. Следующее судебное слушание запланировано на середину ноября.