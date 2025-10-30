Джиган публично обратился к Самойловой с признанием в вечной любви на фоне развода
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Джиган обратился к супруге Оксане Самойловой с громким обещанием на фоне развода. На премии «Жара Media Awards» рэпер поклялся, что будет вечно любить мать четверых его детей.
Джиган поклялся в вечной любви к Самойловой. Видео © Telegram / Super.ru
«Я всегда буду любить Оксану», – цитирует рэпера портал Super.ru.
Напомним, 28 октября начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона рэпера запросила у суда три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака. Пара поженилась в 2012 году, в браке родились четверо детей.
