30 октября, 20:54

Джиган публично обратился к Самойловой с признанием в вечной любви на фоне развода

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Джиган обратился к супруге Оксане Самойловой с громким обещанием на фоне развода. На премии «Жара Media Awards» рэпер поклялся, что будет вечно любить мать четверых его детей.

Джиган поклялся в вечной любви к Самойловой. Видео © Telegram / Super.ru

«Я всегда буду любить Оксану», – цитирует рэпера портал Super.ru.

Джиган запросил в суде три месяца на примирение с Самойловой

Напомним, 28 октября начал рассмотрение дела о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Сторона рэпера запросила у суда три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака. Пара поженилась в 2012 году, в браке родились четверо детей.

