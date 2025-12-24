Оксана Самойлова заявила, что ей нужен парень помоложе, чем скуф Джиган

Модель Оксана Самойлова заявила, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), с которым она планирует развестись, для неё староват и для полного счастья ей нужен энергичный мужчина помоложе. Также она считает, что точкой невозврата в отношениях с музыкантом стала её ферма с животными. Об этом Самойлова сообщила журналистам, которых пригласила туда на экскурсию. Среди них был и корреспондент Life.ru.

Самойлова — об идеальном парне и проблемах с Джиганом. Видео © Life.ru

37-летняя девушка заявила, что в ней «нереальное» количество энергии, поэтому и избранник должен быть соответствующим. Модель призналась, что ей тяжело иметь дело с менее энергичными людьми, и согласилась с тем, что 40-летний Джиган — это скуф, который не дотягивает до её стандартов.

По словам Самойловой, финальной точкой в их браке с Джиганом стала ферма. Она горела этой идеей, а рэпер не проявлял никакого интереса и больше интересовался игрой в «онлайн-дурака».

«Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел, он играл в «Дурака». На ферму он приезжал всего пару раз за всё время — и первый раз приехал, когда тут уже были построены дороги, вырублен лес, проведён свет и так далее», — отметила Самойлова.

Она добавила, что однажды проснулась и её «перещёлкнуло». Тогда-то она и поняла, что их браку с Джиганом пришёл конец.

24 декабря Оксана Самойлова организовала благотворительное новогоднее мероприятие для детей из Рузского детского дома и Тверского дома-интерната. Кроме того, она пригласила журналистов посетить её ферму, где живёт её енот Педро, оленёнок по кличке Россия и другие животные.