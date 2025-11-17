Самойлова отказалась от примирения с Джиганом и назвала причину

Оксана Самойлова заявила журналистам после судебного заседания о разводе, что не намерена мириться с рэпера Джиганом. Она считает, что супруг не сможет повзрослеть за два месяца, сообщает корреспондент Life.ru.

Оксана Самойлова пообщалась с журналистами после судебного заседания. Видео © Life.ru

При этом Самойлова признаёт, что после их расставания Денис стал уделять значительно больше времени детям, чему она очень рада. Ранее ей приходилось в одиночку нести груз семейных забот. Несмотря на эти позитивные изменения, Самойлова сохраняет твёрдое намерение развестись.

Сейчас супруги пересекаются только на мероприятиях — по работе. Однако они созваниваются по телефону и общаются по поводу детей.

Суд дал паре два месяца на примирение. При этом Джиган запрашивал три.