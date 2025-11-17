Самойлова отказалась от примирения с Джиганом и назвала причину
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaboxana
Оксана Самойлова заявила журналистам после судебного заседания о разводе, что не намерена мириться с рэпера Джиганом. Она считает, что супруг не сможет повзрослеть за два месяца, сообщает корреспондент Life.ru.
Оксана Самойлова пообщалась с журналистами после судебного заседания. Видео © Life.ru
При этом Самойлова признаёт, что после их расставания Денис стал уделять значительно больше времени детям, чему она очень рада. Ранее ей приходилось в одиночку нести груз семейных забот. Несмотря на эти позитивные изменения, Самойлова сохраняет твёрдое намерение развестись.
Сейчас супруги пересекаются только на мероприятиях — по работе. Однако они созваниваются по телефону и общаются по поводу детей.
Суд дал паре два месяца на примирение. При этом Джиган запрашивал три.
Напомним, 28 октября суд начал рассмотрение дела о разводе 37-летней Оксаны Самойловой и 40-летнего Джигана. Сторона рэпера запросила три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака. Пара поженилась в 2012 году, в браке родились четверо детей.
