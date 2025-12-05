«Дела обстоят плохо»: Оксана Самойлова впервые рассказала о трещинах в браке с Джиганом
Самойлова со слезами подтвердила кризис в отношениях с Джиганом на новом шоу
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Известная блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова не смогла сдержать слёз, рассказывая о серьёзных проблемах в отношениях со своим мужем, рэпером Джиганом. Откровения прозвучали в первом эпизоде их нового реалити-шоу «Быть Оксаной и Джиганом».
Оксана Самойлова расплакалась, рассказав о кризисе в отношениях с Джиганом. Видео © VK/«Быть Оксаной и Джиганом»
Поклонники пары, чьи отношения не раз становились предметом бурных обсуждений, с нетерпением ждали выхода проекта. Как выяснилось из первого выпуска, который опубликован 5 декабря, уже этим летом, во время съёмок, в супружеской жизни Оксаны и Дениса (настоящее имя Джигана) наметились глубокие трещины. Со слезами на глазах Самойлова призналась, что их брак переживает не лучший период.
«На сегодняшний день дела обстоят плохо. У нас нет абсолютно никакого эмоционального контакта», — откровенно заявила она.
Блогер также раскрыла одну из причин ухудшения отношений: по её словам, исполнитель убеждён, что Самойлова должна справляться со всем самостоятельно.
Напомним, 28 октября суд начал рассмотрение дела о разводе 37-летней Оксаны Самойловой и 40-летнего Джигана. Сторона рэпера запросила три месяца на примирение, что предусмотрено законом перед окончательным расторжением брака. Пара поженилась в 2012 году, в браке родились четверо детей.
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