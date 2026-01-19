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Регион
Опубликовано 19 января, 15:23

Самойлова не явилась на судебное заседание по делу о разводе с Джиганом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Блогерша и модель Оксана Самойлова не пришла на очередное судебное заседание по расторжению брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вейнштейном).

На слушании присутствовал её официальный представитель, адвокат Олег Тонаканян, который подтвердил, что сама Самойлова, скорее всего, в сегодняшнем процессе участвовать не будет. Заседание проходит в закрытом формате. Юрист также сообщил журналистам, что за прошедшие два месяца сторонам не удалось достичь примирения.

Пара воспитывает четверых детей. Их первая дочь Ариела родилась в 2011 году, а в 2012 году в красивую дату 12.12.12 Самойлова и Джиган официально заключили брак. Позже в семье появились ещё две дочери — Лея и Майя, а также сын Давид.

Оксана Самойлова заявила, что ей нужен парень помоложе, чем скуф Джиган
Оксана Самойлова заявила, что ей нужен парень помоложе, чем скуф Джиган

Напомним, 28 октября суд приступил к рассмотрению иска о расторжении брака между Оксаной Самойловой и Джиганом. В декабре в первом выпуске их нового реалити-шоу «Быть Оксаной и Джиганом» Оксана Самойлова, рассказывая о кризисе в отношениях, не сдержала слёз. Она призналась, что в их браке полностью исчез эмоциональный контакт, в то время как рэпер считал, что она должна справляться со всеми трудностями самостоятельно. Хотя музыкант подавал ходатайство о примирении, Самойлова его отклонила.

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Анастасия Никонорова
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