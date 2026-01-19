Самойлова не явилась на судебное заседание по делу о разводе с Джиганом

Блогерша и модель Оксана Самойлова не пришла на очередное судебное заседание по расторжению брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вейнштейном).

На слушании присутствовал её официальный представитель, адвокат Олег Тонаканян, который подтвердил, что сама Самойлова, скорее всего, в сегодняшнем процессе участвовать не будет. Заседание проходит в закрытом формате. Юрист также сообщил журналистам, что за прошедшие два месяца сторонам не удалось достичь примирения.

Пара воспитывает четверых детей. Их первая дочь Ариела родилась в 2011 году, а в 2012 году в красивую дату 12.12.12 Самойлова и Джиган официально заключили брак. Позже в семье появились ещё две дочери — Лея и Майя, а также сын Давид.