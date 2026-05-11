11 мая, 13:59

Правнучка Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет

Обложка © VK / Ленинский мемориал

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова скончалась 8 мая. Ей было 47 лет.

В пресс-службе подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» сообщили, что причиной смерти стало острое инфекционное заболевание, пишет РИА «Новости». О том, с каким именно недугом боролись врачи, не уточняется.

Ульянова родилась в Москве в 1978 году. В первой половине 90-х она училась во Франции и США, а затем вернулась на родину, где вступила в КПРФ и активно занималась общественной деятельностью.

В последние годы Ульянова участвовала в экскурсиях и просветительских музейных программах, продолжая дело своей бабушки Ольги (племянницы вождя мирового пролетариата) по сохранению исторического наследия.

Ранее сообщалось, что мавзолей Ленина закрыли для посещения до 17 мая. Примечательно, что это произошло спустя сутки после 156-й годовщины со дня рождения советского вождя.

