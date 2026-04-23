Мавзолей Ленина закрыли для посещения до 17 мая

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве временно закрыт для посетителей. Ограничения будут действовать до середины мая. Об этом сообщили в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Посещение приостановлено в период с 23 апреля по 17 мая. Подобные ограничения вводятся регулярно — объект закрывают на профилактические работы, как правило, дважды в год. Совпадение по времени с текущим закрытием пришлось на даты вскоре после 156-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина, отмечавшейся 22 апреля.

Ранее в Москве произошёл инцидент в Мавзолее Ленина во время посещения объекта студентом первого курса колледжа. 18-летний молодой человек бросил мокасин в саркофаг с телом Владимира Ленина, когда подошёл к нему в составе очереди посетителей.