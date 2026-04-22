Жена, соратницы и байки: Пять женщин Ленина, с которыми связывали главу советского правительства

В советские времена личность Владимира Ленина была окружена ореолом непоколебимой строгости и аскетизма. Считалось, что вождь мирового пролетариата полностью посвятил себя революции и не имел ни времени, ни желания на обывательские радости жизни. Однако воспоминания современников рисуют совершенно иную картину. Вы знали, что Ленин был человеком с глубокими личными привязанностями, умевшим любить и ценить женское внимание? В день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, Life.ru решил вспомнить, какая натура скрывалась за политической маской и приоткрыть завесу тайны над личной жизнью вождя!

Надежда Крупская: кого Ленин называл «селёдка»?

Надежда Крупская: как женщина стала супругой Владимира Ленина? Фото © ТАСС / Е. Таиров

Надежда Крупская стала единственной официальной женой Владимира Ленина. Их знакомство произошло в 1894 году на сходке питерских марксистов, где их представила друг другу общая знакомая — Аполлинария Якубова. Будучи ребёнком из дворянской семьи, Крупская получила прекрасное образование, владела несколькими языками и была незаменимым секретарём и соратницей Ленина. Когда в 1895 году Ленина арестовали, а потом сослали в сибирское село Шушенское, он попросил двух дам, Крупскую и Якубову, навещать его. Крупская приходила каждый день, в то время как Якубова быстро потеряла интерес к этому занятию. В 1898 году Владимир и Надежда обвенчались в церкви, что интересно для атеиста Ленина. Родственники вождя не слишком радовались его выбору, считая, что Надежда ему не ровня.

Крупская была для Ленина не просто женой, но и личным секретарём, машинисткой, стенографисткой, советником и сиделкой. Она вела большую часть партийной переписки и была первым читателем его публицистических работ. Их брак, продлившийся 26 лет, был основан на обоюдной преданности и готовности идти за идеей до конца.

Инесса Арманд: «парижская страсть» вождя

Пять женщин Ленина: парижский роман с Инессой Арманд. Фото © Wikipedia

Инесса Фёдоровна Арманд родилась во Франции в семье оперного певца. После смерти отца приехала в Россию, где вышла замуж за сына купца первой гильдии Александра Арманда, а затем ушла к его 18-летнему брату. К моменту знакомства с Лениным в Париже в 1909 году она была пылкой революционеркой и матерью пятерых детей. Их встреча изменила Ленина. По свидетельствам современников, он стал веселее, общительнее, оживлённее, часто улыбался, начал следить за своей внешностью. Переписка Ленина и Арманд, обнаруженная на чердаке старого семейного гнезда под Москвой в конце 1940-х годов, свидетельствует о глубоких чувствах, в письме Ленину Арманд писала: «Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью, и это никому бы не могло причинить боль».

Любопытно, что Ленин не отстранился от жены даже в разгар романа с Арманд. После 1915 года их роман сошёл на нет, но близкие дружеские отношения продолжались. В 1918 году, после покушения Фанни Каплан, тяжело раненный Ленин, по воспоминаниям современников, среди первых попросил позвать Инессу Арманд. Она приехала сразу. У его постели в те дни оказались сразу две самые близкие женщины его жизни — Надежда Крупская и Инесса. Но развязку этой истории принесла не политика, а болезнь. В 1920 году Арманд заразилась холерой и умерла в возрасте 46 лет.

Аполлинария Якубова: первая любовь Ленина

Кем была первая любовь Ленина? История Аполлинарии Якубовой. Фото © Wikipedia / H. Mediyer

Теперь перейдём к самым популярным легендам о других женщинах Ленина. Кем была первая и, по мнению некоторых историков, самая сильная влюблённость вождя? Аполлинария Якубова, которую Ленин нежно называл Лирочкой. Она родилась в семье потомственного священника, окончила гимназию с золотой медалью и физико-математическое отделение Бестужевских курсов. Именно через свою сестру Ольгу, которая училась вместе с Якубовой, Ленин познакомился с этой удивительной женщиной. Якубова была близкой соратницей Ленина и его жены Надежды Крупской.

По неподтверждённым данным, Ленин даже делал Якубовой предложение, но получил отказ. В 1899 году она вышла замуж за социолога Константина Тахтарева, а в 1917 году умерла от туберкулёза. Британский историк Роберт Хендерсон, обнаруживший уникальные материалы об Аполлинарии, отмечал, что «из воспоминаний современников видно, что Якубова обладала качествами, которые привлекали даже людей с каменным сердцем».

Самая загадочная любовница Ленина

Кто такая Елизавета де К.? Самый загадочный роман Ленина. Фото © Youtube / Black History

Легенда, байка или красивая сказка, но не рассказать о ней мы не можем! Елизавету де К. называют самой загадочной любовницей Ленина! Впервые якобы об их романе стало известно в 1936 году из публикаций парижской газеты L'Intransigeant, основанных на воспоминаниях самой Елизаветы и письмах к ней Ленина. По легенде, знакомство произошло в 1905 году в кабачке с татарской кухней, где Ленин был представлен как «англичанин Виллиам Фрей». Елизавета происходила из аристократических кругов и «имела средства», сочетая ум и красоту. Сначала Ленин не произвёл на неё особого впечатления.

Елизавета предоставила свою квартиру для конспиративных встреч социалистов, и со временем они сблизились. Ленин пытался увлечь её политикой, однако Елизавету больше привлекали искусство и литература. Их роман, начавшийся в Петербурге, продолжался целых девять лет. В последний раз они виделись перед Первой мировой войной. Историки до сих пор спорят о подлинности этой истории: некоторые считают её вымыслом.

Запутанный роман с Инной Филипповой

Роман Ленина с оперной певицей: почему не состоялся брак Ленина с Инной Филлиповой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

И самая загадочная байка про пятую любовь Ленина! Инна Васильевна Ленина (Филиппова) — оперная певица, с которой у Ленина якобы был бурный роман в Санкт-Петербурге. Есть версия, что родители Инны выступили против брака, поскольку брат певицы был повешен за покушение. К моменту разрыва отношений Инна была уже беременна — возможно, от Ленина. А ещё, как считают некоторые исследователи, Инна принимала активное участие в революционной работе Ленина и содействовала его спасению в мае 1900 года.

Вот такие пять женщин: Надежда Крупская, Инесса Арманд, Аполлинария Якубова, Елизавета де К. и Инна Филиппова — повлияли на жизнь и судьбу вождя мирового пролетариата. Одни были верными соратницами, другие — источником вдохновения и страсти, третьи остались загадкой для историков. Но все они — свидетельство того, что за железной маской политического деятеля скрывался живой человек, способный на глубокие чувства и привязанности.

Личная жизнь Ленина была не менее насыщенной и драматичной, чем его политическая деятельность, а эти женщины навсегда остались частью его удивительной истории.