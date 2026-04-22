Бородин против Пугачёвой: как прошёл суд по иску общественника и чем адвокат Примадонны рассмешила зал

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы состоялось судебное заседание по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к народной артистке СССР Алле Пугачёвой. Причиной разбирательства стали высказывания певицы в интервью журналистке Екатерине Гордеевой*, где она назвала Бородина «доносчиком» и «стукачом».

На сегодняшнем заседании представитель ответчицы удивила присутствующих, заявив, что народная артистка СССР не произносила обидных определений в адрес политика, что вызвало в зале смех. Однако лингвистическая экспертиза показала, что слова «доносчик» и «стукач» всё-таки являются оскорбительными. Бородин также добавил, что к материалам дела будет приобщена ещё одна экспертиза — психологическая.

«Данная информация содержит порочащие сведения, она не соответствует действительности. <...> В речи представителя Аллы Пугачёвой содержались противоречия. В первую очередь она говорила о том, что слова «доносчик» и «стукач» к Виталию Бородину не относятся. Потом она начала говорить, что слова «доносчик» и «стукач» не имеют негативного подтекста, и в конце своего выступления она признала, что это негативные высказывания: наши граждане считают эти выражения негативными высказываниями», — пояснил представитель общественника.

Представитель Пугачёвой, в свою очередь, в суде подчеркнула, что ответственность за содержание видеоролика якобы несёт не сама певица, а интервьюер. В итоге слушание было отложено на более поздний срок. Сейчас разбирательство остаётся в центре общественного внимания, превращаясь в показательный спор между известным общественным деятелем и поп-дивой.

Бородин ранее неоднократно подчёркивал, что рассчитывает на победу. По его словам, «в этот раз ей придётся заплатить», а полученные средства он планирует направить на нужды бойцов СВО. Вместе с этим он добавил, что не согласится на мировое соглашение с певицей: общественник намерен отстаивать свою честь до конца.

Напомним, ранее Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

