Бородин: Пугачёва не приедет в Россию на суд, но ей придётся заплатить

Глава ФПБК Виталий Бородин раскрыл детали предстоящего судебного разбирательства с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой, которое назначено на 22 апреля. Он рассчитывает на победу и что в этот раз певице придётся заплатить.

«Вся правда на нашей стороне, поэтому я думаю, что в этот раз Алле Борисовне придётся заплатить. Я дико сомневаюсь, что она приедет в Россию, потому что она для себя уже выбрала страну», — отметил собеседник «Газеты.ru».

На данный момент известно, что 22 апреля в суде встретятся представители сторон, вопрос о личном присутствии истца остаётся открытым. Бородин заявил, что он находится под охраной из-за покушения.

«В связи с тем, что на меня организовывали покушение, а Пугачёва одна из тех, кто причастен, я не готов говорить, где и когда буду присутствовать», — заключил активист.

Напомним, ранее Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он сообщил журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru. Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.