Статус примадонны российской эстрады, который народная артистка СССР Алла Пугачёва добровольно освободила, уехав за рубеж и начав критиковать Россию, можно передать певице Ларисе Долиной, заявила экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

«Для меня она очень авторитетная артистка, певица», — подчеркнула звезда.

По её словам, у Долиной есть нажитый годами жизненный и сценический опыт, а также авторитет, несмотря на недавние скандалы. Что касается мужского аналога этого звания, то оно принадлежит певцу Филиппу Киркорову, резюмировала собеседница «Абзаца».

Напомним, 15 апреля 2026 года Алле Пугачёвой исполнилось 77 лет.