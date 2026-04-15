«Любимая красотка»: Галкин* нежно поздравил Пугачёву с 77-летием

Юморист Максим Галкин* показал в соцсети фото любимой жены — певицы Аллы Пугачёвой. Семья уже пять лет живёт в эмиграции, покинув Россию из-за спецоперации. Снимок опубликован в день 77-летия Примадонны. Пугачёва в чёрном берете загадочно смотрит прямо в камеру и слегка улыбается.

«С днём рождения, любимая красотка!» — коротко подписал фотографию артист. Поклонники присоединились к поздравлениям и сочли, что для своих лет певица выглядит превосходно.

«Женщина, которая поёт, живая легенда, неповторимая, единственная и уникальная», — написал пользователь.

«Алла Борисовна всегда великолепно выглядит», — похвалил внешность певицы один из фанатов.

«Эта певица переживёт себя», — говорил Штирлиц об Эдит Пиаф. О нашей Аллочке это можно говорить с уверенностью», — говорится в другом комментарии.

«Есть люди известные. Есть любимые. А есть — родные душе. Вы именно такая. Спасибо Вам за голос, в котором были сила, боль, нежность, правда и жизнь», — добавил другой поклонник.

Напомним, певица Алла Пугачёва сегодня, 15 апреля, встретит свой 77-й день рождения на Кипре в узком семейном кругу. Праздничное мероприятие организуют в одном из ресторанов Лимасола. Заведение полностью закроют для посторонних посетителей, чтобы никто не мешал имениннице и её близким. Средний чек в выбранном ресторане, уточнил источник, составляет 200–250 тысяч рублей.

