Стало известно, как собирается отметить своё 77-летие Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачёва сегодня, 15 апреля, встретит свой 77-й день рождения на Кипре в узком семейном кругу. Это узнало РИА «Новости» от информированного источника, знакомого с планами певицы.

Праздничное мероприятие организуют в одном из ресторанов Лимасола. Заведение полностью закроют для посторонних посетителей, чтобы никто не мешал имениннице и её близким. Торжество запланировано на 15 апреля. Средний чек в выбранном ресторане, уточнил источник, составляет 200–250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у Аллы Пугачёвой образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг за квартиру в центре Москвы. Речь идёт о пятикомнатной квартире площадью более 300 квадратных метров в жилом комплексе в Филипповском переулке рядом с Кремлём. Из окон апартаментов открывается вид на храм Христа Спасителя. Эта квартира стоит полмиллиарда рублей.