20 апреля, 11:50

«Она аффилированное лицо»: Бородин призвал заморозить 120 млн на счетах Пугачёвой

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить российские счета певицы Аллы Пугачёвой. Своё обращение он планирует направить в Росфинмониторинг и прокуратуру. Бородин аргументировал это тем, что муж Примадонны, Максим Галкин*, имеет статус иностранного агента.

«Пугачёва является аффилированным лицом Максима Галкина*. В рамках данной проверки, я думаю, эти деньги [120 млн рублей] могут заморозиться на какой-то период», — заявил общественник в беседе с «Абзацем».

Бородин считает, что отсутствие статуса иноагента у самой Примадонны или открытых против неё уголовных дел не должно мешать проверке её счетов в российских банках. Статуса «аффилированного лица» достаточно для пристального внимания профильных ведомств, добавил глава ФПБК.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва продолжает получать доходы в России, разместив на банковских вкладах около 120 млн рублей, что принесло ей более 11 млн процентов. Также ей поступают авторские отчисления и выплаты за звание народной артистки СССР. Сама певица с семьей уехала из России после начала СВО в 2022 году в Израиль, а сейчас проживает на Кипре. В её окружении ранее заявляли, что все налоги и коммунальные платежи оплачиваются своевременно.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Анастасия Никонорова
