Пугачёва положила 120 млн на свои счета в России с 2022 года

Певица Алла Пугачёва продолжает получать доходы в России, несмотря на фактическое проживание за рубежом. Основная часть средств размещена на банковских счетах, сообщает SHOT.

По информации источника, с 2022 года на вклады артистки поступило около 120 млн рублей. За счёт процентов она заработала более 11 млн. При этом доходы формируются не только за счёт вкладов: продолжают поступать авторские отчисления за использование её песен, а также выплаты, связанные со званием народной артистки СССР.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва выставила на продажу свою единственную квартиру в центре Москвы. Речь идёт об апартаментах в престижном доме рядом с Кремлём. СМИ писали, что за квартирой певицы в центре Москвы числится задолженность по коммунальным платежам и взносам на капремонт. Общая сумма долга оценивается примерно в 100 тысяч рублей при стоимости недвижимости около 500 млн.