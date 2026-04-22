Осуждённого на семь лет Артёма Чекалина перевели в «Бутырку»

Семь лет тюремного заключения, назначенные Артёму Чекалину, он начнёт отбывать в Бутырском следственном изоляторе. О том, что осуждённого перевели в знаменитую «Бутырку», РИА «Новости» поведал его защитник Константин Третьяков.

«Сегодня Артёма доставили в СИЗО "Бутырка"», — сказал он.

Правозащитник также уточнил, что до этапирования Чекалин содержался в отделении другого столичного изолятора — «Капотня». Именно там, по словам Третьякова, осуждённый проходил обязательный карантинный режим, и лишь после завершения этой процедуры его перевели далее.