22 апреля, 12:22

Осуждённого на семь лет Артёма Чекалина перевели в «Бутырку»

Обложка © Life.ru

Семь лет тюремного заключения, назначенные Артёму Чекалину, он начнёт отбывать в Бутырском следственном изоляторе. О том, что осуждённого перевели в знаменитую «Бутырку», РИА «Новости» поведал его защитник Константин Третьяков.

«Сегодня Артёма доставили в СИЗО "Бутырка"», — сказал он.

Правозащитник также уточнил, что до этапирования Чекалин содержался в отделении другого столичного изолятора — «Капотня». Именно там, по словам Третьякова, осуждённый проходил обязательный карантинный режим, и лишь после завершения этой процедуры его перевели далее.

Артём Чекалин записал видеообращение до приговора и пообещал бороться за свободу

Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Сам осуждённый вину не признал и просил условного срока, а звёздный адвокат Екатерина Гордон назвала произошедшее «живодёрством», заявив, что блогер просто перешёл кому-то дорогу.

Всё самое яркое о знаменитостях — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
